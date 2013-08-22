أمير عسير يطالب التجارة بحماية المستهلك من التجاوزات غير المبررة

دعا وزارة العمل لمواصلة الجهود لاستقطاب الكوادر الوطنية

عبدالله القحطاني (أبها)

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، جهود وزارة العمل الرامية إلى تحقيق رؤى القيادة الرشيدة في توفير فرص العمل للشباب عبر برامجها المتنوعة، مؤكدا على أهمية استقطاب الكوادر الوطنية وتوظيفها بشكل أكثر فعالية، ومواصلة الجهود لتوظيف الكوادر الوطنية من أبناء وبنات الوطن.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في الإمارة أمس، وزير العمل المهندس عادل فقيه الذي قدم للسلام على سموه، وتقديم عرض مرئي عن جهود وزارة العمل وبرامجها في المنطقة.وأوضح وزير العمل خلال تقديمه للعرض، أهم الجهود والخطط التي تقوم عليها الوزارة والبرامج الخاصة التي تقدمها لكل منطقة، مؤكدا على عقد شراكات مع إمارات المناطق لتفعيل برامج سوق العمل لتتناسب مع طبيعة وإقبال المواطنين لضمان عدالة التطبيق.وبين أن العمليات التصحيحية في منطقة عسير بلغت أكثر من 270 ألف عملية تصحيحية، سواء عن طريق الانترنت أو فرع الوزارة بالمنطقة، التي شملت تغيير المهنة ونقل خدمات العمال، وعدد من الخدمات الأخرى.من ناحية أخرى التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمكتبه أمس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الذي قدم للسلام على سموه.وأكد سموه خلال اللقاء على أهمية التوجه الذي تقوم عليه الوزارة في ما يخدم تنمية الصناعة المحلية وتعزيز دورها بما يدفع المملكة نحو عالم الصناعة المتقدم، وقال إن تناغم جهود الوزارة مع الاستراتيجيات الهادفة إلى تحويل المملكة لمجتمع معرفي متقدم مطلب قائم، فالمملكة أضحت تسابق الزمن نحو العالم المتقدم بفضل الله جل وعلا، ثم بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، الذي يسعى دوما إلى النهوض بالمملكة في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة.وأكد سمو أمير منطقة عسير على أهمية دور الوزارة في مكافحة الغلاء وحماية المستهلك، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأسعار من الارتفاع أو التجاوزات غير المبررة.من جهته عبر وزير التجارة والصناعة عن سعادته بتواجده في منطقة عسير، مشيدا بما يتم إنجازه في المنطقة، مشيرا إلى أنه تم إطلاع سمو أمير منطقة عسير على الخطوات التي يتم إنجازها في المدينة الصناعية، مؤكدا على أهمية المدينة في تنمية العجلة الصناعية بالمنطقة.حضر الاستقبالين الوكيل المساعد لإمارة منطقة عسير الدكتور محمد بن عيسى ومدير عام مكتب سمو أمير منطقة عسير محمد بن علي آل مجثل.