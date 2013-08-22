اتفاقية لتوفير الحقيبة والزي المدرسي لأبناء السجناء

أبرمت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان أمس اتفاقية مع إحدى المكتبات الكبرى بهدف توفير مستلزمات الحقيبة والزي المدرسي لأبناء وبنات النزلاء الذين يمضون محكوميات طويلة تخفيفا من معاناة أسرهم المحتاجة مع بداية العام الدراسي الجديد بمبلغ خمسين ألف ريال.وأوضح رئيس اللجنة علي بن موسى زعله أن عدد المستفيدين من هذا المشروع 175 طالبا وطالبة في مراحل التعليم الأساسي الابتدائي والمتوسط والثانوي يصرف لكل منهم قسيمة يحصل بموجبها على متطلباته من الثياب والمراييل والأحذية والعبايات والأدوات القرطاسية المتنوعة.الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي استكمالا للعديد من البرامج التي نفذتها لجنة «تراحم» لصالح أسر السجناء خلال الأسابيع الأخيرة ومنها تأمين خمسة وخمسين جهاز تكييف وتوزيع السلال الغذائية وكسوة العيد والإعانات المالية لمائة أسرة في مدن وقرى المنطقة إلى جانب البرنامج الترفيهي لأطفالهم والذي تم تنظيمه على مدى أيام عيد الفطر السعيد بالتعاون مع بعض مدن الألعاب.