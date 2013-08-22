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قرارات إدارية وبرنامج للتعريف بالحقيبة المدرسية بتعليم عسير

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قرارات إدارية وبرنامج للتعريف بالحقيبة المدرسية بتعليم عسير قرارات إدارية وبرنامج للتعريف بالحقيبة المدرسية بتعليم عسير

 خالد آل مريح، سعد القرني (أبها)

وجه مدير عام التربية والتعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان بالمشاركة في حملة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالتعريف بالحقيبة المدرسية المناسبة للطلاب والطالبات وطريقة اقتنائها وكيفية استخدامها بشكل صحيح التي تهدف إلى المحافظة على صحة الجسم.وشدد آل كركمان على ضرورة إبلاغ الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بمحتوى الفيلم المعد لهذا الغرض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة قبل بدء العام الدراسي الجديد بوقت كاف.من جهة أخرى أصدر آل كركمان قرارات إدارية تضمنت تكليف يحيى حسن آل هماس مديراً لإدارة الصيانة ويرتبط بمدير إدارة المباني وتكليف علي محمد سعيد عسيري مديراً لإدارة التشغيل ويرتبط بمدير إدارة المباني وتكليف موسى أحمد أبو راس مديرا لمحاسبة المشاريع إضافة إلى عمله مديرا للميزانية.

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