7500 ريال غرامة حمولة «بطحاء» زائدة

تركي الوادعي (ظهران الجنوب)

حرر مرور محافظة ظهران الجنوب مخالفة لحمولة زائدة لناقلة بطحاء (رأس تريلة) قادمة من مركز الحرجة متجها لمحافظة ظهران الجنوب.وأوضح مدير مرور ظهران الجنوب رئيس رقباء علي حسين القحطاني أنه تم تحرير مخالفة لناقلة بطحاء (رأس تريلا) قادمة من مركز الفيض متجهة لمركز الحرجة وقد تم وزن الشاحنة بميزان الطرق ووجد أن حمولته وصلت إلى 67.5 طن فيما المسموح به 42 طنا لتلك الحمولات، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تغرم تلك الشاحنة وهي تتبع لإحدى الشركات في محافظة ظهران الجنوب، لذا تم تغريمه مبلغ 7500 ريال كزيادة على تلك الحمولة.