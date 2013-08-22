مواطنون يرصدون حفريات القريات بتقرير مصور وهاشتاق

منيف الكويكبي (القريات)

رصد مواطنون عبر تقرير مصور شوارع القريات وما تعانيه من حفريات انتشرت بشكل واضح وملموس وأصبحت تشكل علامة بارزة في غالبية شوارع المحافظة الأمر الذي يشكل خطرا على عابري الطرق والشوارع وهدر المال العام في أعمال الحفريات المتكررة من كافة المؤسسات الخدمية، وتم نشر هاشتاق في موقع التواصل تويتر يحمل عنوان حفر القريات، والذي لقي تفاعلا كبيرا من كافة المستخدمين عبر حساب رئيس بلدية القريات المهندس علي بن قائض الشمري. حيث ذكر أحد المستخدمين بأن شوارع القريات تشهد عمليات حفر عشوائية وغياب التنسيق بين الجهات الخدمية، ما يؤدي إلى تكون هذه الحفريات، ويضيف آخر بأن شوارع المحافظة تعاني من انخفاض أسفلتي بالإضافة إلى بعض المواقع التي تم ترقيعها بشكل سريع وتركت خلفها حفريات ومطبات وتشكل خطرا على السيارات المارة والتي قد تؤدي إلى تضررها وتعرض بعضها إلى تلفيات، كما اشار بعض المستخدمين الى ما اسموه إهمال أغطية الصرف الصحي وارتفاع بعضها عن الأسفلت وغيرها وعدم مساواتها بالأسفلت بالإضافة إلى تعرض بعض الأرصفة إلى التكسير والتشويه وعدم طلائها والاهتمام بمظهرها لتعطي شكلا جماليا يحافظ على البيئة العامة، كما أشاروا إلى أن بعض الأحياء والشوارع العامة غير مسماه ولا توجد لها أي هوية تدل على موقعها من المحافظة، ومن جانبه تفاعل رئيس بلدية القريات المهندس علي بن قائض الشمري مع الهاشتاق الذي تم نشره عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أشاد بالتقرير الذي نشر وتميزه والذي ينم عن حس وطني، ويدفعنا إلى بذل جهود أكبر تستحقون الشكر وسنعمل على برمجة الحلول.يشار الى أن القائمين على امر التقرير حددوا اسماء الشوارع والمناطق بصورة واضحة.