لن أتردد في محاسبة أي مقصر

علي بدير (تبوك)

اكد مدير عام هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة تبوك محمد عبداللطيف الجوفي انه لن يتردد في محاسبة أي مقصر. جاء ذلك لدى لقائه امس بالاعلاميين بعد صدور قرار تعيينه لمناقشة سبل التواصل مع وسائل الإعلام والتعاون على تفادي السلبيات، وحضر اللقاء عدد من الإعلاميين ووجهوا لمدير هيئة الرقابة والتحقيق العديد من الأسئلة والملاحظات التي أجاب عنها الجوفي بكل شفافية وكانت أغلبية أسئلة الإعلاميين تتركز حول المخالفات والمشاريع المتعثرة.وأوضح الجوفي أن إدارة هيئة الرقابة نظمت 170 جولة على عدد من الإدارات الحكومية في تبوك ومحافظاتها في ظرف ثلاثة أيام. مشيرا إلى أنه يسعى إلى تطوير العمل الإداري بالهيئة ومعالجة الأخطاء ما أمكن ذلك من خلال المتابعة المستمرة والخروج بنتائج جيدة. وقال إن الأجهزة الخدمية يوجد لديها مراقبون ولكن لا يقومون بأداء عملهم بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن عمل الهيئة يتلخص في مراقبة دوام الموظفين ومتابعة المشاريع الحكومية والموظفين الذين يخلون بالنظام، كما تقوم بمتابعة المؤسسات بالقطاع الخاص مشددا على أهمية العمل بأمانة من كل منسوبي إدارة الهيئة وأن من يرى أنه لن يخدم مجتمعه كما يجب فعليه أن يترك المجال لمن هو أجدر منه. واضاف الجوفي انه شخصيالن يتردد في محاسبة كل مقصر، موجها الدعوة لكافة الإعلاميين للعمل مع الهيئة والتواصل معها لتحقيق نتائج ملموسة تصب في مصلحة الوطن والمواطن.وفي نهاية الاجتماع قدم الإعلاميون شكرهم لمدير هيئة الرقابة على حسن الاستقبال واكدوا ان التعاون سيساهم في خدمة الوطن من خلال الطرح الإعلامي الجيد الذي يخدم المشاريع الوطنية.