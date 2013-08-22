أخبار عاجلة

«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
علي عبد العال يلتقي رئيس مجلس الشورى العماني في بنجلادش -
بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب -
ضبط عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بالمنصورة -
تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية -
محام يستأجر 3 بلطجية لاختطاف مهندس نظم بالفيوم -
لشكها في سلوكها.. أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط -
بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

"الوطن" تنشر تفاصيل القبض على "عارف": كان مختبئا في غرفة منزل والد زوجته

Google+ Print
"الوطن" تنشر تفاصيل القبض على "عارف": كان مختبئا في غرفة منزل والد زوجته "الوطن" تنشر تفاصيل القبض على "عارف": كان مختبئا في غرفة منزل والد زوجته

كتب : محمد بركات الخميس 22-08-2013 04:27

صرح مصدر أمني لـ"الوطن" أن وزارة الداخلية تلقت معلومات مؤكدة حول اختباء أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في شقة مملوكة لوالد زوجته في شارع البطراوي المتفرع من شارع أحمد زكي بمدينة نصر.

تمت مخاطبة الأمن العام والأمن المركزي لتوفير قوة كافية الدعم وتحركت القوة إلى الشقة وتمت مداهنتها وتبين وجوده وأسرة زوجته داخل الشقة، وبتفتيشها تم ضبطة مختبئا في إحدى الغرف بمفرده.

وأوضح المصدر أن عارف لم يبد أي مقاومة وطلب فقط من قوات الأمن جمع متعلقاته الشخصية، وأكد المصدر أنه بتفتيش الشقة لم يتم العثور على أية أسلحة.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بضبطه وإحضاره، للتحقيق معه في اتهامات تتعلق بالتحريض على العنف ودعوة أنصار جماعة الإخوان المسلمين لتنفيذ عمليات إرهابية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: حلقة السبت 01 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التحليل الفني لبعض مباريات الدوري بالأسبوع الـ 23 .. ك. حازم إمام

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي: التصريحات المثيرة لـ "ماسيمو بوساكا" رئيس لجنة الحكام بالفيفا حول أزمة الحكام بمصر

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية

القاهرة أبوظبي يكشف حالة واحدة فقط لإستقالة مجلس الجبلاية