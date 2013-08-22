فابيوس والجربا يبحثان هاتفيا الوضع فى سوريا على ضوء مجزرة دمشق

قال وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس مساء أمس الأربعاء، إنه بحث هاتفيا مع رئيس الائتلاف السورى المعارض أحمد الجربا الوضع فى سوريا على ضوء المجزرة التى شهدتها البلاد.

وأضاف فابيوس – فى تصريحات صحفية – أن الجربا أبلغه بالمجزرة "المرعبة" التى ارتكبها النظام السورى بالقرب من دمشق، والتى أدت بحسب المعلومات التى أطلعه، عليها رئيس الائتلاف إلى مقتل أكثر من 1200 من الضحايا التى تم تحديدها.

وأشار فابيوس إلى أن الأدلة التى جمعها الائتلاف تميل إلى تعزيز فرضية استخدام الأسلحة الكيميائية.. مشددا على أنه إذا ما تم التأكد من تلك المعلومات فسيكون أمرا خطيرا للغاية.

وذكر رئيس الدبلوماسية الفرنسية أنه أحاط رئيس الائتلاف السورى المعارض علما بإننا طالبنا مجلس الأمن الدولى بعقد جلسة من أجل السماح للبعثة الدولية المتواجدة حاليا بدمشق بالوصول فورا إلى حقائق.

وشدد فابيوس على ضرورة أن تقدم المنظمات الإنسانية المساعدات للضحايا على الأرض بدون تأخير.