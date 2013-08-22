كلية الاتصالات تطبق آليات التشغيل الذاتي

سعد القابوسي (جدة)

أطلقت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة فعاليات التشغيل الذاتي، الذي أقرته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ لمواكبة التطور الذي يشهده سوق العمل السعودي، وقطاع الأعمال.وأوضح عميد الكلية المهندس فهد عبود العامودي أن المشروع يهدف لتطوير آليات العمل في كلية الاتصالات والإلكترونيات نحو التشغيل الذاتي، لتقديم تدريب بجودة عالية يسهم بشكل مباشر في تأهيل مخرجات تلبي متطلبات سوق العمل بتطوير منهجيات وآليات العمل؛ ولتحقيق مستويات أداء مرتفعة، من خلال تحفيز العاملين في تلك الوحدات التدريبية على إدارتها بالأساليب العلمية الحديثة، وإسناد اتخاذ القرارات لهم بتفويض أكبر للصلاحيات والمسؤوليات والمهام. وبين أن الكلية خطت خطوات متسارعة لتفعيل التشغيل الذاتي للكلية، بتكوين لجنة تنفيذية داخل الكلية تقوم بالإعداد والمتابعة والإشراف، لتطبيق التشغيل الذاتي، وتذليل الصعوبات التي تواجهه، وتتضمن وضع خطة لتهيئة منسوبي الكلية «إداريين ومدربين» للمرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذها تشتمل على عقد ورش عمل متعددة مع جميع العاملين بالكلية؛ للتعريف بمفهوم التشغيل الذاتي والمهام والأدوار الجديدة المناطة بهم.