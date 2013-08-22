28 ألف مستفيدة من استشارات «الشقائق»

عادل عبدالرحمن (جدة)

أفادت مديرة جمعية الشقائق بجدة فاطمة خياط بأن ملتقيات مركز استشارات المرأة تتناول القضايا المختلفة التي تخص المجتمع، لمناقشتها وكيفية مواجهتها ومهارات احتوائها، للعاملين في المركز والمتمثلين في الفريق الاستشاري والفريق الإداري بقصد تبادل الخبرات وطرح الآراء والمقترحات، مما يسهم في تقليل حدوث المشكلات ونشر الوعي والوقاية، موضحة أن عدد المستفيدات من مركز استشارات المرأة منذ عام 1426هـ إلى 1433هـ بلغ 28.819 مستفيدة.وأشارت إلى أن الجمعية تقدم العديد من الخدمات الإرشادية عن طريق الهاتف أو المقابلة الشخصية، وأيضا بالبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى خدمة الإرشاد الإعلامي، ملمحة إلى أن الجمعية نفذت مشاريع مختلفة تسعى إلى خدمة المرأة، حيث قدمت مشروع استخدام المقاييس والاختبارات النفسية، ويتم من خلاله التشخيص الدقيق لمشكلة المسترشد واكتشاف قدراته الكامنة التي تساعده في التغلب على مشكلاته أو تعديل سلوكه.وبينت خياط أن مشروع ورش العمل يهدف إلى عقد الكثير من الجلسات الإرشادية والتطويرية في المجالات النفسية والاجتماعية والأسرية من قبل استشاريين أو استشاريات متخصصات من خارج الجمعية للعاملين في المركز الفريق الاستشاري والإداري، للوقاية ونشر الوعي وتبادل الخبرات وهو الأمر الذي يسهم في تناول قضايا مختلفة وكيفية مواجهتها ومهارات احتوائها وتقليل حدوث المشكلات.