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وظائف «معيد» بكليتي الطب والعلوم التطبيقية في جامعة المؤسس

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وظائف «معيد» بكليتي الطب والعلوم التطبيقية في جامعة المؤسس وظائف «معيد» بكليتي الطب والعلوم التطبيقية في جامعة المؤسس

 حسين هزازي (جدة)

أعلنت كلية الطب بشمال جدة التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر عدد من الوظائف تتمثل في وظائف «معيدين» و«معيدات» في عدد من التخصصات الطبية للعام الدراسي 1434/1435هـ، في قسم طب الأسرة والمجتمع تخصص طب أسرة للطلاب ووظيفة معيد بقسم علم التشريح تخصص تشريح للطلاب، ووظيفة معيد لقسم الكائنات الدقيقة والطفيليات الطبية تخصص كائنات دقيقة «طلاب»، ووظيفة معيد لقسم الكيمياء الحيوية السريرية تخصص كيمياء حيوية سريريه (1) طلاب و(1) طالبات.ووظيفة معيد لقسم الجراحة تخصص جراحة عامة للطالبات. ووظيفة معيد لقسم أمراض النساء والولادة تخصص أمراض نساء وولادة طالبات. ووظيفة معيد لقسم طب الأطفال تخصص طب أطفال (1) طلاب (1) طالبات. ووظيفة معيد مخصصة لقسم طب العيون تخصص طالبات ووظيفة لقسم امراض الدم تخصص امراض الدم «طلاب». ووظيفة معيد لقسم الوراثة الطبية تخصص وراثة طبية «طلاب» ووظيفة معيد لقسم الأنف والأذن والحنجرة تخصص أنف وأذن وحنجرة «طلاب». ووظيفة معيد لقسم الأشعة تخصص أشعة «طلاب». واشترطت الكلية على المتقدمين، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون المتقدم حاصلا على الدرجة الجامعية في تخصص الطب والجراحة من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدا، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، أن لا يتجاوز عمر المتقدم 30 سنة، أن يكون المتقدم حاصلا على درجة التوفل أو بديل التوفل.من جهة أخرى أعلنت كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك عبدالعزيز عن توفر ثلاث وظائف معيد لقسم التغذية الاكلينيكية تخصص اضطرابات الأيض والوراثة، إدارة خدمات التغذية والحمية – كيمياء حيوية، تغذية طالبات، حيث اشترطت الكلية ان تكون المتقدمة سعودية الجنسية وأن تكون حاصلة على الدرجة الجامعية في تخصص التغذية الاكلينيكية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها وألا يقل تقديرها في البكالوريوس عن جيد جدا وأن لا تكون قد تجاوزت 30 عاما.

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