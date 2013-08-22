إغلاق صالات الحج بعد مغادرة 2,6 مليون معتمر

بدء تهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن .. مدير إدارة الحج لـ «عكاظ»:

عبد العزيز غزاوي (جدة)

أبلغ «عكاظ» مدير إدارة الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خالد الحربي امس، بإغلاق صالات الحج ( أ ، هـ ، ب ، د) اليوم الخميس، وذلك بعد انتهاء الخطة التشغيلية الاخيرة لموسم العمرة، مبينا أنه تم تحويل عمليات مغادرة المعتمرين عبر الصالة الشمالية.وأوضح الحربي، أن عدد المعتمرين المغادرين بلغ 2.6 مليون معتمر من اول الموسم وحتى اليوم، حيث نقلتهم 15380 رحلة، في حين بلغ عدد المغادرين يومي أمس الأول ( الثلاثاء) وامس (الاربعاء) 9558 معتمرا على متن 103 رحلات. وقال الحربي، إنه وبتنسيق مع المشغل المجمع لصالات الحج يتم تهيئة الصالات لاستقبال رحلات الحجاج التي سيبدأ وصولها اعتبارا من اول الشهر المقبل، وتستمر عملية وصول الحجاج حتى الرابع من شهر ذي الحجة المقبل، مبينا أنه تم وضع خطة تشغيلية لذلك وفقا لتوجيه صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله رئيس هيئة الطيران المدني، لرقي الخدمات المقدمة للحجاج وفقا للتوجيهات السامية الكريمة التي تحرص على تسهيل كل ما يخدم ضيوف الرحمن. وستباشر كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة بخدمة الحجاج أعمالها بصالات الحج أواخر الشهر الجاري. وفي السياق ذاته يباشر اكثر من ثمانية آلاف موظف مؤقت في مكاتب الوكلاء الموحد الموزعة على كافة صالات خدمة الحجاج وتوزيعهم على مؤسسات مطوفيهم كما جهز المكتب مركز معلومات يتم فيه تسجيل الحجاج كما شرعت وزارة الصحة بتجهيز مراكزها داخل صالات الحج لخدمة الحجاج والتأكد من شهادتهم الصحية وقد تم تجهيز هذه المراكز بأحدث تقنيات الكشف.