ثلاجات أسماك تؤرق سكان «الثعالبة»

عمر مجلي (جدة)
يعاني سكان حي الثعالبة جنوبي جدة منذ عامين من ثلاجات للأسماك توجد داخل فيلا سكنية تقع على شارع الملك خالد، حيث إن ثلاجات الأسماك تنبعث منها روائح غير مستحبة تطرد النوم من عيون السكان. وأجمع سكان الحي أنهم طلبوا من أصحاب الثلاجات ترحيلها من موقعها ولكن لم يجدوا أي تجاوب منهم. وأوضح محمد باقازي أحد سكان الحي بجوار الفيلا أن الأهالي يتذمرون من رائحة الأسماك المنبعثة من الثلاجة العشوائية موضحا أنه بعد صلاة الفجر من كل يوم تأتي سيارة لتفريغ الأسماك في الثلاجات الموجودة في الفيلا. وأضاف باقازي أن أهالي الحي يدعون أمانة محافظة جدة والبلدية والجهات المسؤولة بالتدخل السريع لحل لتلك المشكلة التي باتت لا تستحمل أكثر من ذلك مما تؤدي إلى انزعاج الأهالي على مدار اليوم. من جهته، أوضح أحمد حيدر أحد سكان الحي أن صندوق النفايات بجوار الفيلا يصدر الروائح الكريهة للسكان المجاورين وأصبح مرتعا لتجمع البعوض والحشرات.من جانبه أوضح محمد العمودي أن الفيلا مستأجرة منذ أكثر من عامين وأن أصحاب الثلاجة وعدوا السكان منذ سبعة أشهر بنقل الثلاجات من تلك الفيلا السكنية ولكن لم يوفوا بوعدهم وبقيت الثلاجات تصدر الروائح الكريهة للسكان.وأوضح ماجد سعيد أن غياب الرقابة هو السبب الوحيد في تلك المشكلة التي تستمر بشكل يومي في الحي ولذلك لا بد من الأمان حل تلك المشكلة في أقرب وقت ممكن.وفي موازاة ذلك، أوضح المتحدث الرسمي بأمانة محافظة جدة المهندس سامي نوار أن أي مخالفة تستخدم عكس ما هو مسموح به في نظام أمانة محافظة جدة غير مسموح بها ولا ترضى بها أمانة محافظة جدة، لافتا إلى أن أمانة جدة تدعو السكان المتضررين من تلك المشكلة عدم الصمت على ما يحدث الآن من انزعاج لهم كما أن الأمانة تدعو جميع المواطنين للتواصل على الرقم (940) لاستقبال الشكاوى الخاصة بهم وسوف يتم العمل على حلها فورا.