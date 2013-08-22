عشوائية «قويزة» تشوه شرقي العروس

أحمد السلمي (جدة)

ينتظر سكان حي قويزة شرقي جدة الحصول على صكوك تملك شرعية لمنازلهم حتى يتمكنوا من التمتع بالخدمات، والمساهمة في تطوير الحي وجعله نابضا بالحراك التنموي والجمالي، خاصة وانه أحد الاحياء المطلة على الخط السريع.وفي الوقت الذي طالب فيه أهالي قويزة بإحداث نقلة نوعية في الحي فإن مصدرا مسؤولا كشف لـ «عكاظ» أن قويزة ضمن أحياء شرق الخط السريع التي سيتم دعمها بالخدمات.وبين الأهالي أن عدم حصولهم على الصكوك الشرعية لتملك عقاراتهم سوف يؤخر إدخال الخدمات إلى منازلهم، مؤكدين أن مشكلات الحي تتمثل في سوء التخطيط وعدم وجود كهرباء في بعض المنازل، مؤكدين أن خدمات الكهرباء والماء تعد القاسم المشترك للاحياء التي تقع على ضفاف طريق الحرمين وأمام جامعة الملك عبدالعزيز وهو المعلم الحضاري مما يشوه المنظر العام للمدينة والتي تعج بعدة مشاكل، مثل طفح مياه الصرف الصحي واختلاطها بالمياه الجوفية وضعف التيار الكهربائي وعدم ادخاله في العديد من المنازل اضافة الى تكدس النفايات وضيق الشوارع بين المنازل.وفي هذا السياق أوضح كل من سعد الزهراني، محمد الغامدي ومحمد السلمي بقولهم «نسكن في قويزة منذ اكثر من 30 عاما ولم تتطور الاحياء بل العكس ازدادت سوءا، فلا تنظيم ولا تخطيط ولا خدمات اساسية، نحن بحاجة الى تخطيط وتنظيم فالشوارع ضيقة وصهاريج المياه لا تستطيع الدخول الى المنازل بسبب تداخل الازقة، وهذا الامر يجعلنا نعيش في معاناة لاسيما واننا نسكن ليس ببعيد عن اهم معلمين هما طريق الحرمين ومقر جامعة المؤسس، الذي لا يفصلنا عنهما سوى بضعة امتار مما يجعل الحي يشوه المنظر العام للمدينة»، وقالوا «يعود السبب الى عدم اصدار صكوك شرعية تقوم بتنظيم الحي وتساهم في تقسيمه الى مربعات، اضافة الى اسهامها في ادخال الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي واعادة تقسيم الشوارع وفتحها».وقال كل من وليد المطيري وخالد المطيري، «نعاني من طفح مياه الصرف الصحي واختلاطها بالمياه الجوفية لاسيما وقت هطول الامطار، حيث تغرق كثير من البيوت الشعبية بالماء بالإضافة الى تجمعها في الشوارع لفترات طويلة مما يجعلها بؤرة لتجمع الحشرات لاسيما البعوض رغم اقرار مشاريع الصرف التي لم نستفد منها حتى الان في شوارع الحي».وطالبوا بإعادة النظر في أمر نظافة الحي فهي الاخرى معدومة حيث تظل اكياس النفايات باليومين والثلاثة مكدسة دون ان تجد من يجمعها فهذا ما يجعل الحشرات تنتشر حولها بكثافة وبسبب ذلك تنتشر الامراض.وبين صالح النعمي، أن من مشكلات احياء قويزة العشوائية عدم وجود صكوك شرعية والذي يتمنى ان يستخرج لمنزله الذي كلفه عشرات الآلاف من الريالات صك ملكية، فقال إن الكهرباء في الحي لا تصل للمنازل القديمة ولعداد واحد فقط مما يسهم في تكرار الانقطاعات في فترة الصيف الذي يمر علينا حاليا ونطالب بان يحصل كل مواطن على صك لمنزله لإدخال التيار الكهربائي لمنازلهم الحديثة او اضافة اي عداد جديد لمنازلهم القديمة التي شيدت سنوات من الان رغم توفر بعض الخدمات مثل المياه و الصرف الصحي وتعبيد الطرق والتي ادخلت على حساب المواطنين في احياء قويزة ذات الكثافة السكانية.من جانبه أوضح محمد السعيد بقوله فواتير الكهرباء ارهقتنا كثيرا في فصل الصيف حيث تصل الى 1500 ريال في الشهر للمنزل الواحد متعدد الادوار بسبب ان العداد فقط 60 امبير مما يسهم في تكرار الانقطاع عن المنازل لاسيما وقت الظهيرة وان الحل الوحيد لإدخال الخدمات هي الحصول على الصكوك الشرعية خاصة وان المواطنين يسكنون الحي منذ 50 عاما ونريد أن نشترى مقر منازلنا حتى نقوم باستخراج الصكوك الشرعية من اجل الحصول على الخدمات الاساسية التي حرمنا منها طوال عقود الماضية.مشاريع تطويروفي موازاة ذلك اوضح مصدر لـ «عكاظ» أن هناك مشاريع لتطوير الأحياء بشرق الخط السريع ومن ضمنها احياء قويزة، وأن التطوير سوف يجعل الحي من المواقع النموذجية في عروس البحر الأحمر، موضحا أن الأحياء العشوائية في جدة سوف تختفي في المستقبل.