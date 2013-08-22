الأمانة تسلم 725 مواطنا منحا سامية

استقبلت أمانة جدة في مسرح الأمانة مساء أمس 725 مواطنا ممن تسلموا الأمر الملكي بمنحه في جدة تم تقسيمهم على مجموعتين.

> وأكد لـ«عكاظ» نائب مساعد الأمين للأراضي والممتلكات الدكتور هاشم الحبشي، أن المنح تم توزيعها عن طريق القرعة الالكترونية، بحضور اللجنة المشكلة من عضوية المجلس البلدي، مبينا أنها وزعت على المواطنين منحا في عدد اثنين من المخططات في شمال جدة وهما مخططا «جوهرة العروس» و«الهجرة» واللذان جهزا وخططا من قبل امانة جدة.

> واوضح الحبشي ان المواطنين الذين منحوا قطع الأرض كانوا قد تقدموا في العام 1432 هــ إلى منح عن طريق الديوان الملكي، مشيرا إلى ان الدفع تسير وفق جدول زمني محدد دون أدنى تأخير.

> وقال الدكتور هاشم بأن اجراء القرعة، يتم الكترونيا وكذلك بقية الخدمة الاخرى، مشيرا إلى أن أمين جدة وجه بأن تكون اغلب الخدمات الكترونيا واضاف «لذا نحن نعمل بنسبة 70 في المئة الكترونيا وهي خدمة تقدم للمواطن ونخطط إلى انهاء كافة الاجراءات الكترونيا في السنوات المقبلة بنسبة 100 في المئة»، مشيرا إلى أن الامانة جهة منفذة وتستقبل الاسماء من قبل الديوان وتعمل بعد ذلك على تهيئة المخططات بحسب العدد الموجود، وان التقديم يكون عبر الديوان وليس الامانة.

> وأكد الدكتور الحبشي، بأن الامانة اشعرت الجميع عن طريق الرسائل النصية للقدوم لاستلام منحهم بعد مطابقة جميع البيانات. هذا وقد رصدت «عكاظ» في جولتها عصر امس، على مقر التوزيع عمليات سحب القرعة الدفعة الاولى في الساعة الرابعة عصرا وعددهم 365 مواطنا فيما بدأ السحب للدفعة الثانية في الساعة الخامسة مساء حيث كان عددهم 360 مواطنا، وذلك في مسرح امانة جدة. من جة أخرى اعتبر المواطن علي السبيعي لـ«عكاظ»، المنح الملكية التي سحبوا قرعتها لفتة ابوية حانية من قبل خادم الحرمين الشريفين، وأضاف «حضرت لمقر امانة جدة وتم اجراء القرعة في الساعة السادسة من صباح امس الكترونيا، بعد ذلك توجهنا الى مسرح الامانة عصر امس لاستلام بعض الاوراق ومطابقة بياناتنا للتأكد من تسليم المنح لمستحقيها.