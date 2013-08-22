جامعة الطائف تعلن مستويات دورات «الإنجليزية» السنوية

فيصل الحارثي (الطائف)

أعلنت كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالتعاون مع مركز اللغة الإنجليزية بجامعة الطائف عن إصدار روزنامة دورات اللغة الإنجليزية المكثفة للعام الأكاديمي 1434هـ/1435هـ وتتكون كل دورة من عدة مستويات لمدة 8 أسابيع بمعدل 12 ساعة في الأسبوع للمستوى الواحد الذي سيتم تحديده بناء على اختبارات تحديد مستوى.وأهابت الجامعة بالراغبين في الالتحاق بالدورات من المتقدمين الجدد أو الدارسين الراغبين في المواصلة لمستويات أعلى الدخول على موقع الجامعة من خلال الرابط التالي (www.tu.edu.sa) والتسجيل في الدورات.