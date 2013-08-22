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الطرق تؤجل نقل كليات بنات الطائف إلى ذي الحجة

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الطرق تؤجل نقل كليات بنات الطائف إلى ذي الحجة الطرق تؤجل نقل كليات بنات الطائف إلى ذي الحجة

 عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

كشف لـ«عكاظ» مدير جامعة الطائف الدكتور عبدالإله بن عبدالعزيز باناجة، عن تأجيل نقل كليات البنات في المحافظة للمقر الجديد في الحوية حتى نهاية حج هذا العام.وقال باناجة: «إن عدم الانتهاء من الطرق المؤدية للجامعة وتعديل بعض المسارات من أجل الحفاظ على سلامة سالكي تلك الطرق سيؤجل الانتقال حتى منتصف شهر ذي الحجة المقبل، ومن الصعب نقل الطالبات خلال الأسابيع الأربعة المقبلة إذا تأخر تنفيذ الطرق هذا الأسبوع».وكانت أمانة الطائف قد وعدت في وقت سابق بتنفيذ عدد من الطرق والمحاور المؤدية لمقر جامعة الطائف للبنات بمنطقة سيسد ولازالت هذه الطرق تنتظر الانتهاء منها ليتم تحويل الطالبات من كافة الكليات والأقسام في محافظة الطائف إلى المباني الجديدة للجامعة.

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