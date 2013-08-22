مطار القنفذة .. مشروع متعثر منذ 4 أعوام

محسن الحازمي (القنفذة)

يترقب قرابة نصف مليون مواطن ومواطنة من سكان محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها، إنهاء معاناتهم التي تتمثل في إنشاء مشروعي مطار القنفذة الاقتصادي والمدينة الجامعية، اللذين تم اعتمادهما وتحديد موقعيهما قبل عدة سنوات، بينما لم يبدأ التنفيذ الفعلي على الواقع، رغم تصريح المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني خالد المدني قبل أربع سنوات عن اعتماد مطار القنفذة، وحديثه لـ«عكاظ» عن أن المساحة المتوقعة لمطار القنفذة تبلغ نحو 21 كيلومترا مربعا، وسيعمل بمدرج واحد طوله ثلاثة آلاف متر، وسيكون قادرا على استقبال الطائرات ذات الأحجام المتوسطة والصغيرة المتوقع استخدامها في مثل هذه المطارات الاقتصادية، وتأكيده اعتماد مشروع المطار ضمن ميزانية الهيئة للعام المالي 1431/1432هـ.وطالب سكان المحافظة بسرعة البدء بتنفيذ المطار الاقتصادي الذي يخدم شريحة كبيرة من قانطي المحافظة والمراكز التابعة لها وذلك لعدم وجود ناقل لهم سوى تعريض أنفسهم للموت من خلال التنقل بمركباتهم وقطع المسافات الطويلة يوميا، بسبب ارتباط كثير منهم بالوظائف الحكومية والأهلية.وتحدث لـ«عكاظ» محمد الحربي موظف بأحد القطاعات الحكومية بمنطقة تبوك قائلا: «عندما نذهب إلى أعمالنا المتواجدة خارج المحافظة نودع أسرنا وكأننا لن نعود إليها مرة أخرى، بسبب بعد المسافة، فكثير من الموظفين والطلاب يقطعون مسافات طويلة برا معرضين أنفسهم ومن معهم من عائلاتهم للموت بسبب ما قد يعترضهم في الطرق من جمال سائبة وعواصف رملية بالإضافة للإرهاق الجسدي والنفسي».وأضاف: «مازلنا نفقد باستمرار كثيرا من الأقارب والأصدقاء بسبب الحوادث أثناء سفرهم لمباشرة أعمالهم أو التوجه للقنفذة خلال الإجازات والمناسبات».في حين أفاد أحمد من شمال القنفذة بأنه فقد أخته وابنها وزوجها منذ سنتين عند عودتهما للعاصمة الرياض لمباشرة أعمالهما بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ليتحول العيد إلى مأتم ويصاب وأسرته وذويه بصدمة نفسية لفقدانهم أسرة كاملة في وقت واحد والسبب يعود بعد قضاء الله لكثرة التنقلات وطول المسافات، في ظل غياب مطار يستطعون من خلاله التنقل حيثما شاؤوا.من جانب آخر، أبدى عدد من سكان المحافظة قلقهم من تضارب الأخبار حول البدء بتنفيذ المشروع الذي تم اعتماده مزامنة مع مطار العلا الذي تم افتتاحه مؤخرا.من جانب آخر، أوضح لـ«عكاظ» محافظ القنفذة فضا بين البقمي أن مشروع المطار الاقتصادي في القنفذة يحظى باهتمام ومتابعة من سمو أمير منطقة مكة المكرمة الذي وجه قبل عدة أشهر بتكوين لجنة لبحث معوقات تنفيذ المطار وسيرى النور قريبا.