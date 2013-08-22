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ماء البحر يعالج الأكزيما والصدفية وحب الشباب لدى المراهقين

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ماء البحر يعالج الأكزيما والصدفية وحب الشباب لدى المراهقين ماء البحر يعالج الأكزيما والصدفية وحب الشباب لدى المراهقين

مياه البحر مليئة بالأملاح وبغض النظر عن تعرض بحار كثيرة فى العالم للتلوث، فإن نزول مياه البحار بما فيها من أملاح مفيد جدا لجسم الإنسان وجلده، ذكر موقع " Deutsche Welle " أنه بصرف النظر عن موضوع اختلاف درجات الحرارة، فالماء المالح يعالج الكثير من الأمراض مثل الأكزيما والصدفية وحب الشباب عند المراهقين، حسب ما يقول الدكتور خويطر.

وتشير مصادر طبية أخرى إلى أنه يجب تجفيف الجسم بعناية وبسرعة بعد تعرضه للماء، ويجب أيضا تجنب البقاء طويلا فى الماء البارد والحفاظ على الأقدام من البرودة وعدم التغيير السريع بين الماء السخن والبارد، كما يجب عدم ابقاء الأقدام فى الماء أكثر من دقيقة واحدة عندما تكون درجة حرارة المياه أقل من 15 درجة مئوية، لأن ذلك يؤثر سلبيا على تدفق الدم فى الجزء السفلى من الجسم وبالتالى تكون الأجواء مثالية للبكتريا لترتع فى المثانة.

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