أحب تناول البلح ولا أريد الزيادة فى الوزن فماذا أفعل؟

أرسل قارئ يسأل انتظم مع طبيب مختص على نظام رجيم لإنقاص وزني، ولكننى أحب تناول البلح بأنواعه المختلفة فكيف يمكننى إلا أن أحرم منه ولكن أيضا لا أزيد فى الوزن بشدة؟

أكد الدكتور صابر سليمان الغرباوى استشارى إمراض السمنة والنحاف والعلاج الطبيعى، أن معنى أنك تسعى لإقلال وزنك او استعاده رشاقتك وصحتك وجمالك ،ليس معناه على الإطلاق الحرمان التام من كل ما تحبه لطالما أحببته من طعام وشراب واستمتاع بالطعام ،فهو ليس عقاب ،ولذا يأتينا العديد من المرضى اللذين يرغبون فى إنقاص أوزانهم ولكنهم يخافون بشده من عدم قدرتهم على تناول الصنف الذى طالما اشتهروا بحبهم وإدمانهم له. وهذا خوف فى غير محله وهو أيضا من فوائد أن تذهب إلى طبيب عالم بحالتك وعدم اكتفائك برجيم خاص مع ذاتك فقط.

وهنا يجب أن يطمئن المريض المقبل إما على إنقاص أو زيادة وزنه وضبطه واستعاده جماله ورونقه لان البلح بأنواعه المختلفة له العديد والعديد من الفوائد ويمد الإنسان بالطاقة والقوه لكى يمكنه العمل طوال اليوم والقيام بمجهود خارق لأنه يعطى الجسم ما يحتاج وبشكل مركز من السعرات ولعناصر، ولكن يحدد طبيب الرجيم الخاص عدد البلحات التى يتناولها الفرد يوميا تبعا لرغبته فى إنقاص الوزن أو زيادته ولكن بشكل عام فان 3 حبات من البلح يوما لا تعد مشكله بل بالعكس تفيد الشخص كثيرا.