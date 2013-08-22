إنتاج أول لقاح ضد حمى الدنج على يد شركة سانوفى باستير الفرنسية

يستعد المسئولون فى شركة / سانوفى باستير / الفرنسية لإنتاج وتسويق مع مطلع 2015 أول لقاح ضد / حمى الدنج / المنتشرة فى عشر دول فى قارة آسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية بعد أن قام / جيوم لوروى / المسئول الفرنسى عن هذا المشروع بإجراء تجاربه الأولية على 30 ألف متطوع بعد مرور عامين على مرحلة إنتاج هذا اللقاح.

وقد انتشر وباء / حمى الدنج / فى ست دول من أمريكا اللاتينية من هندوراس حتى كوستا - ريكا حيث حيث أودى الفيروس بحياة 60 شخصا، وإصابة 120 ألف حالة وتخشى / منظمة بان أمريكان / للصحة من تفشى الوباء بصورة أكبر بسبب موسم الأمطار الذى بدأ من شهر يونيو الماضى ويستمر حتى نوفمبر القادم حيث إن بيض هذا الفيروس يفقص مع وجود الماء الغزير وقد وصل عدد حالات الإصابة فى هندوراس إلى 20 ألف حالة و17 وفاة.

وكانت / منظمة الصحة العالمية / قد أعلنت فى 2010 عن وجود 6 ر1 مليون حالة إصابة فى دول أمريكا اللاتينية منعا 49 ألف حالة خطيرة تسبب وفاة الأطفال وأن هناك ما بين 50 إلى مائة مليون حالة إصابة سنويا حول العالم ويوجد فى بريطانيا حوالى 390 مليون حالة سنوية.