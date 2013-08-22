أخبار عاجلة

«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
علي عبد العال يلتقي رئيس مجلس الشورى العماني في بنجلادش -
بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب -
ضبط عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بالمنصورة -
تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية -
محام يستأجر 3 بلطجية لاختطاف مهندس نظم بالفيوم -
لشكها في سلوكها.. أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط -
بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

إنتاج أول لقاح ضد حمى الدنج على يد شركة سانوفى باستير الفرنسية

Google+ Print
إنتاج أول لقاح ضد حمى الدنج على يد شركة سانوفى باستير الفرنسية إنتاج أول لقاح ضد حمى الدنج على يد شركة سانوفى باستير الفرنسية

يستعد المسئولون فى شركة / سانوفى باستير / الفرنسية لإنتاج وتسويق مع مطلع 2015 أول لقاح ضد / حمى الدنج / المنتشرة فى عشر دول فى قارة آسيا وبعض دول أمريكا اللاتينية بعد أن قام / جيوم لوروى / المسئول الفرنسى عن هذا المشروع بإجراء تجاربه الأولية على 30 ألف متطوع بعد مرور عامين على مرحلة إنتاج هذا اللقاح.

وقد انتشر وباء / حمى الدنج / فى ست دول من أمريكا اللاتينية من هندوراس حتى كوستا - ريكا حيث حيث أودى الفيروس بحياة 60 شخصا، وإصابة 120 ألف حالة وتخشى / منظمة بان أمريكان / للصحة من تفشى الوباء بصورة أكبر بسبب موسم الأمطار الذى بدأ من شهر يونيو الماضى ويستمر حتى نوفمبر القادم حيث إن بيض هذا الفيروس يفقص مع وجود الماء الغزير وقد وصل عدد حالات الإصابة فى هندوراس إلى 20 ألف حالة و17 وفاة.

وكانت / منظمة الصحة العالمية / قد أعلنت فى 2010 عن وجود 6 ر1 مليون حالة إصابة فى دول أمريكا اللاتينية منعا 49 ألف حالة خطيرة تسبب وفاة الأطفال وأن هناك ما بين 50 إلى مائة مليون حالة إصابة سنويا حول العالم ويوجد فى بريطانيا حوالى 390 مليون حالة سنوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365