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دراسة: تراكم معدن النحاس فى المخ قد يؤدى للإصابة بالزهايمر

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دراسة: تراكم معدن النحاس فى المخ قد يؤدى للإصابة بالزهايمر دراسة: تراكم معدن النحاس فى المخ قد يؤدى للإصابة بالزهايمر

أظهرت دراسة أمريكية حديثة، أن عنصر النحاس قد يكون أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض الزهايمر.

وقال باحثون من المركز الطبى بجامعة روشستر فى نيويورك، إنهم وجدوا أدلة قوية تشير إلى أن تراكم هذا المعدن فى المخ ينجم عنه تغييرات تحفز ظهور المرض.

ويلعب معدن النحاس، الذى يتواجد فى اللحوم الحمراء والمكسرات والعديد من الفواكه والخضروات وحتى مياه الشرب من الصنبور، أدواراً فعالة فى كفاءة عمل الأعصاب ونمو العظام وتكوين الأنسجة الضامة وإفرازات الهرمونات.

وأوضح القائمون على الدراسة، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن أبحاثهم أظهرت أن النحاس المتراكم فى المخ يعرقل الإزالة الطبيعية لبروتين سام يعرف باسم "اميلويد بيتا" ويرتبط تراكم طبقاته بالإصابة بالزهايمر، كما أن النحاس يحفز أيضا إنتاج هذا البروتين.

وأضاف الباحثون أنه يتضح مع مرور الوقت أن التأثير التراكمى للنحاس هو إضعاف الأنظمة التى يتم من خلالها إزالة الأميلويد بيتا من المخ.

غير أنهم حثوا على التعامل مع هذه النتائج بحذر لأن النحاس من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان.

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مصر 365