دراسة: النظام الغذائى الغنى بالفاكهة قد يخفض خطر تمدد الأوعية الدموية

الحرص على تناول الكثير من الفاكهة، يعمل على تقليل فرص إصابته بمخاطر تمدد الأوعية الدموية الخطيرة خاصة تمدد شريان "الأبهرى البطنى " وذلك وفقا لأحدث دراسة مستفيضة أجريت فى هذا الصدد.

تم تشخيص تمدد الأوعية الدموية "الأبهرى البطنى" بانتفاخ فى جدار الشريان الأورطى – أكبر شريان فى الجسم – خاصة الجزء الذى يمر فى البطن، فعند تعرضه لخطر التمزق تتمدد الأوعية الدموية لتشكل أبلغ الخطر على صحة الإنسان لترتفع نسبة الوفيات الناجمة عن النزيف حيث يتم الفحص الإكلينيكى بواسطة الموجات الصوتية.

كان فريق من العلماء السويديين قد أجروا أبحاثهم على تحليل الحالات المرضية لأكثر من 80 ألف شخص تراوحت أعمارهم ما بين 46 إلى 84 عاما ليتم تتبعهم على مدار الثلاثة عشرة عاما.

وأشارت المتابعة وتحليل البيانات المتوصل إليها إلى تعرض ما يقرب من 1,100 ألف شخص تعرضوا للإصابة بتمدد فى الأوعية الدموية الأبهرى البطنى فى منطقة البطن فى مقابل 222 أصيبوا بتمزق بالأوعية الدموية.

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون أثنين أو أكثر حصص فاكهة يوميا فى صورتها المجردة وليس عصيرا كانوا أقل تعرضا لخطر الإصابة بنسبة 25 % بتمدد الأوعية الدموية الأبهرى البطنى ونحو 43% تراجع فى فرص تمزق الأوعية الدموية بالمقارنة بالأشخاص الذين يتناولون حصة واحدة من الفاكهة يوميا.

كما أشارت البيانات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون حصتين من الفاكهة يوميا تتراجع بينهم بنسبة 31 % مخاطر تمزق الأوعية الدموية الأبهرى البطنى.

وشدد الدكتور "أوتوستاكلبرج"أستاذ أمراض القلب "بمعهد الطب البيئى "فى ستوكهولم على أن ارتفاع مستوى مضادات الأكسدة فى الخضراوات والفاكهة يعمل بشكل فعال على وقاية الشرايين والأوعية الدموية من التمدد والتمزق.