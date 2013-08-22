"الوطن" تنشر تفاصيل القبض على "عارف": كان مختبئا في غرفة منزل زوج والدته

كتب : محمد بركات منذ 5 دقائق

صرح مصدر أمني لـ"الوطن" أن وزارة الداخلية تلقت معلومات مؤكدة حول اختباء أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في شقة مملوكة لزوج والدته في شارع البطراوي المتفرع من شارع أحمد زكي بمدينة نصر.

تمت مخاطبة الأمن العام والأمن المركزي لتوفير قوة كافية الدعم وتحركت القوة إلى الشقة وتمت مداهنتها وتبين وجوده وأسرة زوجته داخل الشقة، وبتفتيشها تم ضبطة مختبئا في إحدى الغرف بمفرده.

وأوضح المصدر أن عارف لم يبد أي مقاومة وطلب فقط من قوات الأمن جمع متعلقاته الشخصية، وأكد المصدر أنه بتفتيش الشقة لم يتم العثور على أية أسلحة.