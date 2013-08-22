مدير أمن أسيوط ينفي إطلاق أنصار المعزول النار علي الشرطة

أسيوط - محمد ممدوح: منذ 3 ساعة 4 دقيقة

نفي اللواء أبوالقاسم أبوضيف، مدير أمن أسيوط، في تصريحات صحفية منذ قليل ما وارد من أخبار حول قيام أنصار المعزول بإطلاق وابلاً من النيران على كمين الشرطة بميدان "أسماء الله الحسنى" بمدينة أسيوط.

وقال أبوضيف: إن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة والغرض منها إثارة البلبلة، مطالباً الإعلاميين بتحري الدقة فيما ينقلون عن الأمن في أسيوط مؤكدًا أن الأمن في أسيوط يفرض سيطرته علي الأمور، ويطبق قرار حظر التجوال، ولو ثبت وقوع مثل هذا الأمر لكانت قوات الجيش والشرطة قامت بتتبع هؤلاء الأشخاص وألقت القبض عليهم.