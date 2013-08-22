ضبط 300 ألف قرص ترامادول بحوزة عامل في كمين على الصحراوي بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من إلقاء القبض على عامل وبحوزته كمية كبيرة من الاقراص المخدرة “ترامادول” فى كمين على الطريق الصحراوى بوادى النطرون .

وكان الرائد محمد حنفى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة وادى النطرون اثناء تواجده بكمين أمنى بالطريق الصحراوى أمام مستشفى جراحات اليوم الواحد إتجاه القاهرة بوادى النطرون تمكن من ضبط السيارة رقم 3154 (ق هـ أ) قيادة عبد الحليم السيد شاهين (38 عاما – عامل) ومقيم الجيزه ، وعثر بداخل السيارة على 300 ألف قرص مخدر (ترامادول) ، ومبلغ 145 جنيها .

وبمواجهة قائد السيارة إعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .

أ ش أ