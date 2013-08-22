مقتل قائد صحة المدائن واثنين من أفراد حمايته فى هجوم مسلح جنوبى بغداد

أعلن مصدر أمنى عراقى أن مسلحين مجهولين اغتالوا قائد صحوة المدائن مع اثنين من أفراد حمايته، إثر هجوم مسلح جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر فى تصريح يوم الأربعاء إن مجموعة مسلحة هاجمت مساء أمس منزل قائد صحوة المدائن على الدليمى مما أسفر عن مقتله واثنين من أفراد حمايته فى الحال.

وأضاف أن قوة أمنية توجهت إلى موقع الحادث وفرضت طوقا أمنيا حوله وقامت بعملية بحث عن المهاجمين الذين لاذوا بالفرار إلى مكان مجهول، فيما قامت سيارات الإسعاف بنقل جثث القتلى لدائرة الطب الشرعى.

وكانت بغداد شهدت اليوم مقتل ضابط برتبة نقيب فى الجيش العراقى إثر انفجار عبوة لاصقة بسيارته فى منطقة المنصور غربى العاصمة.