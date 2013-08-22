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رئيس اتحاد الشغل التونسى يتوسط فى الأزمة السياسية

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رئيس اتحاد الشغل التونسى يتوسط فى الأزمة السياسية رئيس اتحاد الشغل التونسى يتوسط فى الأزمة السياسية

سعى الاتحاد العام التونسى للشغل إلى التوسط فى الأزمة السياسية فى البلاد، اليوم الأربعاء، حيث تشاور مع المعارضة العلمانية بشأن مقترحاتها لإجراء انتخابات جديدة قبل لقاء الإسلاميين الذين يحكمون البلاد غداً الخميس.

والتقى الأمين العام للاتحاد حسين عباسى، الذى يعطيه اتحاده المؤلف من مليون عامل، نفوذاً خارج المعسكرين السياسيين المتنازعين بقادة أحزاب "جبهة الإنقاذ" المعارضة لاطلاعهم على المبادرات التى طرحتها فى الآونة الأخيرة.

وكان مقرراً أن يلتقى براشد الغنوشى زعيم حركة النهضة الحاكمة، أمس لكن الاجتماع أجل يوماً بدون تفسير رسمى.

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مصر 365

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