الأمم المتحدة تصف استخدام أسلحة كيميائية فى سورية بالتصعيد الخطير

قال نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون، إن الاستخدام المحتمل لغاز الأعصاب فى سورية، وهو الزعم الذى أطلقته المعارضة السورية اليوم الأربعاء، يمثل "تصعيداً خطيراً" فى الصراع الدائر هناك منذ ثلاث سنوات.

وأطلع الياسون مجلس الأمن الدولى بشأن المزاعم التى أطلقها المعارضون السوريون، الذين قالوا إن 1300 شخص قتلوا فى معاقلهم بالقرب من العاصمة دمشق.

وقال الياسون:"بغض النظر عن النتيجة بشأن الطرف المسئول عن استخدام الغاز السام، فإن استخدام هذا السلاح يعد تصعيداً خطيراً".

وأوضح الياسون للصحفيين، أن الأمم المتحدة تطالب دمشق بالسماح الفورى لمفتشى الأمم المتحدة بدخول هذا الموقع الذى تدور حوله المزاعم.