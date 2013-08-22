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الأمن التونسى يحاصر قناة الحوار بعد دعوة مالكها للعصيان

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الأمن التونسى يحاصر قناة الحوار بعد دعوة مالكها للعصيان الأمن التونسى يحاصر قناة الحوار بعد دعوة مالكها للعصيان

حاصرت قوات الأمن التونسية مساء الأربعاء، مقر قناة "الحوار" الخاصة بهدف إيقاف مالكها الطاهر بن حسين بتهمة التحريض على العصيان وقلب النظام.

واتجهت قوات الأمن إلى مقر قناة الحوار لإيقاف بن حسين وتحويله إلى قاضى التحقيق بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة التحريض على العصيان.

والطاهر بن حسين إعلامى ومعارض سياسى شرس ضد الإسلامية، وقد كرس قناة الحوار لتوجيه انتقادات مستمرة إلى حركة النهضة الإسلامية.

وكان قاضى التحقيق قد وجه بالفعل دعوة إلى الطاهر بن حسين للمثول أمامه فى 13 سبتمبر للنظر فى تهمة التحريض على قلب النظام الموجهة إليه.

وينتسب بن حسين إلى حزب حركة نداء تونس ويدعو صراحة خلال نداءاته عبر قناته إلى الإطاحة بالحكومة وهو أحد منسقى "اعتصام الرحيل" بساحة باردو أمام مقر المجلس التأسيسى.

وفى آخر دعواته على قناته وجه بن حسين نداء إلى الشعب بالامتناع عن دفع الضرائب إلى الدولة والامتناع عن سداد فواتير استهلاك الماء والكهرباء والنقل العمومى للضغط على حكومة على العريض ودفعها إلى الاستقالة.
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مصر 365

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