قيادى بتيار المستقبل: تشكيك روسيا بشأن مذبحة الغوطة يثير الاشمئزاز

وصف النائب اللبنانى أحمد فتفت القيادى فى "كتلة المستقبل" فى مجلس النواب اللبنانى الكلام أن البيان الروسى المشكك فى استخدام النظام السورى للسلاح الكيميائى، والذى اعتبر أن هذا إدعاء بأنه "يثير الاشمئزاز."

جاء ذلك خلال مشاركته فى مسيرة شموع للمجتمع المدنى انطلقت مساء اليوم من ساحة الشهداء إلى مبنى الـ"اسكوا" دعما للشعب السورى وتنديدا بمجزرة الغوطة الشرقية.

وأضاف: "أتكلم اليوم من موقعى كإنسان وليس كسياسى، وأعبر عن غضبى وثورتى على ما حصل بشار الأسد ارتكب جريمة كبيرة، كما وان كل حلفاء بشار الاسد ارتكبوا الجرائم أينما كانوا فى لبنان أو فى خارجه، والجميع يتحملون المسؤولية".

وشدد على "أن التاريخ سيحاسب كل من وقف إلى جانب بشار الأسد، فى أى لحظة من اللحظات، فى هذه المعركة التاريخية، ويجب أن نعلم أن ما يحصل هو على بعد عشرات الكيلومترات فقط من بيروت وهذا يستدعى منا يقظة ضمير كبيرة جدا لأن هذه الأمور لا تتوقف بسهولة وقد تصل إلى حدود ما قام به هتلر وصدام".