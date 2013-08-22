الصحوة الأزهرية ترفض إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى

رفضت الصحوة الأزهرية الصوفية المقترحات التى اقترحتها اللجنة الدستورية خصوصا المقترح الخاص بإجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردى، وتعتبر أن هذا يخل بفرص المرأة والأقباط والشباب ويفتح الباب لرجال الأعمال وبقايا النظام السابق لدخول البرلمان.

وأضافت الصحوة الأزهرية، فى بيان لها، أن من قاموا بإجراء هذا المقترح يعملون لصالح مجموعة من المنتفعين فإذا كنا نهاجم جماعة الإخوان المسلمين ومن معها على أنهم يتاجرون بالدين فهؤلاء قد تاجروا بالدين والدنيا والوطن ويريدون أن يقودوا البلاد إلى مزيد من الفوضى لخدمة أجندات خارجية هدفها تقويض الدولة المصرية.

وحذرت الصحوة، الجميع من المضى قدما فى هذا المخطط الإجرامى مطالبة كل الوطنيين أن يقفوا صفا واحدا ضد من وصفتهم بالشراذم المنتفعة ومن ورائهم.