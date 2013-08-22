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الأحد القادم موعد اختبارات قبول طلاب التمريض بالوادى الجديد

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الأحد القادم موعد اختبارات قبول طلاب التمريض بالوادى الجديد الأحد القادم موعد اختبارات قبول طلاب التمريض بالوادى الجديد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن بدء إجراء اختبارات القبول لطلاب مدارس التمريض بالمحافظة، حيث تم تحديد موعد اختبارات الإملاء لطلاب التمريض الذين تم ترشحهم بمركز الداخلة بمدرسة موط الثانوية التجارية، على أن تكون المقابلة الأساسية فى اليوم التالى، كما تم تحديد موعد امتحانات الإملاء لطلاب مدارس التمريض بمركز الخارجة يوم 28 أغطس الجارى، والتى سيتم إجراؤها بمدرسة الثانوية الفنية للبنات على أن تكون المقابلة فى اليوم التالى.

قال الدكتور محمد بخارى مدير قطاع الصحة بالمحافظة إن إجراءات القبول تتم وفقا للشروط التى تم الإعلان عنها مسبقا، والتى لن يتم استثناء أيا منها، مؤكدا على أن المقابلات التى تجرى مع الطلاب تتم بشفافية، حيث أن الفيصل الوحيد فى تقييم الطلاب هو مستوى أدائهم فى الاختبارات والمقابلة بعد توافر كافة الشروط المعلن عنها للقبول بمدارس التمريض بالمحافظة.

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