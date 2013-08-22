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والد الشهيد "الطنطي": أريد أن أعود للزي العسكري لأحارب الإرهاب

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والد الشهيد "الطنطي": أريد أن أعود للزي العسكري لأحارب الإرهاب والد الشهيد "الطنطي": أريد أن أعود للزي العسكري لأحارب الإرهاب

كتب : محمد عاشور الخميس 22-08-2013 01:32

قال أحمد الطنطي والد الشهيد إسماعيل الطنطي، أحد شهداء مجزرة رفح الثانية، إن ابنه لم يمت بل هو حي يرزق عند الله، لأنه شهيد.

ووجه الطنطي رسالة إلى الفريق أول عبدالفتاح وزير الدافاع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "لازم نفهم"، قال فيها: "أريد أن أقابلك، وأريد أن أعود للزي العسكري، حتى أستطيع أن آخذ حق الشهداء من الإرهابيين".

وتابع: "لا إسلام ولا أي دين يقبل ما حدث لابني"، مشددا على أن والدة الشهيد حالتها صعبة جدا ومتأثرة بما حدث، مضيفا: "دم ابني في يد الإرهاب. الله ينتقم منهم. عايز أنتقم بس مش عارف أعمل إيه".

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