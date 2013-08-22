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"تكتل القوى الثورية" يطالب بمحاكمات ثورية لنظامى "مبارك والإخوان"

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"تكتل القوى الثورية" يطالب بمحاكمات ثورية لنظامى "مبارك والإخوان" "تكتل القوى الثورية" يطالب بمحاكمات ثورية لنظامى "مبارك والإخوان"

قال تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة وعضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، إن اصطفاف الثوار ضد الإخوان وإرهابهم والقضاء على نظامهم الفاشى، ليس معناه السماح لنظام مبارك بالإطلال بوجهه القبيح.

وأضاف القاضى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن خروج مبارك من السجن، يجب على الثوار التصدى له ولنظام الإخوان أيضا، فالنظامين وجهان لعملة واحدة وهى عملة الاستبداد والمصالح الشخصية على حساب الوطن وأبنائه.

وأكد القاضى على أن الشعب المصرى يعانى من هؤلاء إذا استمروا فى التواجد فى السلطة.

وطالب القاضى بالمحاكمات الثورية التى طالب بها الثوار والتى يجب أن توضع وأن يحاكم مبارك ونظام الإخوان معاً فى هذه المحاكم.

وطالب القاضى الثوار بعدم اليأس والإحباط والوقوف بكل حزم ضد النظامين لأن الرسالة الثورية لم تنته بعد، فقد كتب على الثوار أن يحاربوا نظام الإخوان ونظام مبارك معا.

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مصر 365