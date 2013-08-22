حملة للتبرع بالدم تحت شعار "فى بنك الدم متجمعين وبدمنا متبرعين"

تمر بنوك الدم فى هذه الأثناء بعجز حقيقى نتيجة قلة المتبرعين بالدم، إلى جانب قلة حملات التبرع بالدم، لما تمر به البلاد من أحداث، مما يؤدى إلى موت العديد من أطفال ومرضى مصر بشكل عام.

قررت إدارة الحملة الشبابية لثقافة التبرع الشرفى المنتظم بالدم "ينابيع الحياة" لفتح أبوابها للمتبرعين والمشاركة فى تفعيل يوم الشعب للتبرع بالدم تحت شعار "فى بنك الدم متجمعين وبدمنا متبرعين"، ليكون نداء للشعب المصرى كله، وذلك يوم الاثنين الموافق 2 سبتمبر.

وقال "عماد أنور" رئيس ينابيع الحياة، ستكون مشاركة" ينابيع الحياة" بتنفيذ حملة إعلانية تدعو المجتمع للتبرع بالدم إلى جانب مشاركة عدد من نجوم ينابيع الحياة، لدعم التأثير وتحفيز المجتمع للتبرع بالدم وتم عقد اجتماع" بفاكسيرا" ضم كل من الدكتورة" نيللى صدقى والسيد عماد أنور" وستبدأ ينابيع الحياة بالعمل فى دعوة المجتمع.

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