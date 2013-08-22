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حبس حجازي 30 يوما في قضيتي الحرس الجمهوري والاتحادية

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حبس حجازي 30 يوما في قضيتي الحرس الجمهوري والاتحادية حبس حجازي 30 يوما في قضيتي الحرس الجمهوري والاتحادية

صفوت حجازي

قررت نيابة الجديدة برئاسة المستشار ابراهيم صالح ، حبس صفوت حجازي القيادي الاخواني 30 يوما علي ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه في قضيتي التحريض علي احداث الاتحادية الاولي واحداث اشتباكات الحرس الجمهوري.

حيث امرت النيابة بحبس المتهم 15 يوما لكل قضية ، وأنكر المتهم جميع الاتهامات الموجهة إليه.

وأكد مصدر قضائي بالنيابة العامة ان المقاطع الصوتية التي بثتها القنوات التليفزيونية علي انها اقوال صفوت حجازي في تحقيقات النيابة ،هي امر غير صحيح حيث تلك الاقوال كانت مسجله له عقب اعتقاله ولم يدل بها امام النيابة.

وواجهت النيابة المتهم بسي دي يضم عددا من مقاطع الفيديو يضم تصريحات كان ادلي بها لوسائل الاعلام في احداث الاتحادية الاولي بها تحريض لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي علي التوجه الي محيط قصر الاتحادية والاشباك مع المتظاهرين في 5 ديسمبر الماضي مما اسفر عن مصرع 10 اشخاص و اصابة العشرات ، وكذلك تحريضه من خلال منصة رابعة العدوية علي اقتحام الحرس الجمهوري و تصريحه “اللي يرش مرسي بالمية نرشه بالدم ، مما ادي الي احداث اشتباكات الحرس الجمهوري التي راح ضحيتها 54 شخصا وإصابة العشرات.

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