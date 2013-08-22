نشطاء الإنترنت غاضبون من التزييف المستمر من لجان الإخوان الإلكترونية

انتابت حالة من الغضب نشطاء الإنترنت بعدما انتشرت على صفحات تابعة للجان الإلكترونية للإخوان أن قناة” on tv”،اذ إدعت أن يسري فودة تربية قناة الجزيرة ولا يتمني الخير لمصر، وقال بعض النشطاء :”أن هذا ادعاء من اللجان الالكترونية للإخوان في محاولة منهم لشق الصف الإعلامي بعد النجاح الباهر التي حققته ”ontv”والقنوات الفضائية المصرية خلال الفترة الماضية من خلال رصد تجاوزاتهم عبر فيديوهات رسمية موثقة .

وأضاف النشطاء أن تلك الإشاعات لم تطل يسري فوده وحده بل نالت من بعض الإعلاميين مثل الإعلامي عمور أديب ومحمود سعد وإبراهيم عيسى .

وطالب النشطاء بضروة توخى الحذر من السموم التي تبثها تلك اللجان الإلكترونية من أجل شق الصف الإعلامي .

في سياق متصل نفت قناة “ontv” في بيان لها الأحد الماضي استقالة أي من المذيعين الذين يعملون في القناة وأن علاقة الجميع جيدة بالإدارة.