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ضبط معدات كشف مفرقعات في حاويتين بميناء بورسعيد

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ضبط معدات كشف مفرقعات في حاويتين بميناء بورسعيد ضبط معدات كشف مفرقعات في حاويتين بميناء بورسعيد

أرشيفية – ميناء بورسعيد

ضبطت جمارك بورسعيد حاويتان بهم أصناف مخالفة لما ورد بالمنافستو الأصلي و هي عبارة عن أجهزة لاسلكية وأذرع وبوابات كهربائية الكترونية لكشف المفرقعات.

وكانت المعلومات قد توافرت لدي مجدي إبراهيم مدير عام الاستخبارات بجمارك بورسعيد عن ورود البيان الجمركي رقم 9419 لمشمول البوليصة رقم KKLUHA66041900 والقادمة من ميناء يان تيان بالصين لـ289 طرد ألعاب مائية داخل الحاويتين رقمي KKFU7036256,KKFU7194098 وبها أصناف مخالفة لمشمول البيان الجمركى و هي قادمة من الصين الشعبية .

و بإخطار أحمد السمان رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي أمر جلال الويشي رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بتشكيل لجنة جمركية لفحص الحاويتين تضم كل من من إبراهيم عبد الموجود وكمال المنسي وأشرف ياقوت وتبين من المعاينة والكشف عن وجود 6 جهاز لاسلكي و10 ذراع كشف مفرقعات وماكينة عد النقود وجهاز تحكم الكتروني وبوابتين الكترونيتين لكشف المعادن وبعض الأجهزة والمعدات الكهربائية التي لم تدرج في بوليصة الشحن.

وتم تحرير محضر بالواقعة ورفعه لفؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك والذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية وتقدير القيمة والرسوم والغرامات.

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