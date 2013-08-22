المشاركة المصرية الأوروبية: بيان الاتحاد الأوروبى خطوة لتنظيم الأمور

قال السفير جمال بيومى أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن البيان الصادر اليوم عن وزارء دول الاتحاد خطوة للخلف من أجل تنظيم الأمور، ولم يكن لدينا أى قلق تجاه الاتحاد الأوروبى، وكان هناك تأثير واضح للدور السعودى فى القرارات التى خرجت.

وأضاف بيومى، فى حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصرى" المذاع على قناة "العربية الحدث"، مساء الأربعاء، أن المشكلة المصرية لم تعرض على الباب السابع الذى يفرض عقوبات أو الباب السادس الذى يعرض الأمر للنقاش، وكل ما خرج هو إدانة للعنف ودعوة للتهدئة من جانب كل الأطراف على الأرض.

وأشار إلى أن الأوضاع الحالية لن تؤثر على التبادل التجارى واتفاقيات التمويل بين مصر والاتحاد الأوروبى، متوقعًا الاستمرار فى التعاون وفقاً لملف المساعدات المالية بين الاتحاد الأوروبى ومصر.

وذكر أن مصر حصلت على مساعدات بقيمة 449 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى، خلال برنامج المساعدات خلال الفترة من 2012 وحتى 2013، وأن هناك 500 مليون دولار مساعدات أخرى تم رهنها بالحصول على قرض صندوق النقد الدولى.

واستبعد أن يكون هناك قطع للعلاقات خلال الفترة المقبلة بين الاتحاد الأوروبى ومصر ووقف التبادل التجارى، معللاً ذلك بأن دول أوروبا هى المستفيدة من التبادل التجارى، حيث تمثل مصر سوقاً كبيرًا ويبلغ حجم التبادل التجارى خلال 2012 ما يزيد على الـ33 مليار دولار.