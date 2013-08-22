2.6 مليون مستفيد من «ونتواصل» في 5 سنوات

بلغ عدد الذين استفادوا من خدمة "ونتواصل" على الموقع الالكتروني لوزارة العمل مليونين و647 ألفاً و836 عاملا وصاحب عمل منهم مليونان و192 ألفاً و611 عاملا يحملون بطاقة عمل و431 الفا و952 عاملا لا يملكون بطاقة عمل و23 ألفاً و273 صاحب عمل، واصبح العمال الذي لا يمتلكون بطاقات عمل لا يستطيعون الدخول إلى الخدمة والاستفادة بها ولذلك فان عدد من لا يملكون بطاقات عمل ثبت عند الرقم المذكور منذ اكثر من عام ونصف وذلك مع بدء تطبيق الاجراءات الجديدة لانتقال العمالة والتشدد في اصدار بطاقات عمل لجميع العمال والتي يتم التعامل بها مع خدمات الوزارة اعتبارا من بداية العام الماضي 2011.

وجاءت خدمة " ونتواصل " التي أطلقتها الوزارة في شهر اكتوبر 2008 اي منذ ما يقرب من خمس سنوات حتى الان بهدف دعم التواصل بين الوزارة وعملائها حيث توفر لاصحاب العمل كافة المعلومات الخاصة بمنشآتهم من جهة ومن جهة اخرى تمكن العمال من الحصول على كل ما يتعلق ببطاقات وعقود العمل الخاصة بهم.

وقالت الوزارة ان الخدمة توفر على أصحاب العمل والعمال عناء الحضور الى مقر الوزارة او مكاتب العمل للحصول على بعض الخدمات حيث تمكنهم الخدمة من الحصول على كافة المعلومات الخاصة بهم إلكترونيا على مدار اليوم وطوال ايام الاسبوع ولا يتم استفادة اصحاب العمل من الخدمة الا بعد التسجيل فيها، بينما العمال يمكنهم استخدام الخدمة دون الحاجة للتسجيل .

وقالت ان عدم حصول العمال على نسخ من العقود او البطاقات يعود الى تعنت بعض اصحاب العمل للتضييق عليهم وعدم منحهم حرية في الحركة مؤكدة ان الخدمة ساعدت عمالا كثيرين في الحصول على خدمات كانوا محرومين منها مثل استقدام عائلاتهم نظرا لعدم وجود عقود عمل معهم باعتبار العقد مهماً جدا في طلبات استقدام أسرة العامل.

خدمات

وأضافت إن " ونتواصل " تتيح لأصحاب العمل الحصول على العديد من الخدمات وهى بيانات المنشأة والمندوبين والملاك وقائمة بطاقات العمل المنتهية وبطاقات عمل المواطنين وتقرير النواقص للمعاملات غير المكتملة وحالة التاشيرات الالكترونية والاستعلام عن المعاملات وفئة المنشأة وبطاقات عمل الخليجيين وايصال تصاريح العمل واحصائيات المنشأة وتفاصيل دفع تصاريح العمل وبيانات غرامات المنشأة وبلاغات المنشأة والضمان المصرفي وتقرير الرسوم غير المدفوعة وتسجيل مواعيد التفتيش الكترونيا بينما تمكن الخدمة العمال من الحصول على بيانات بطاقة العمل وبيانات عقد العمل وتقديم شكوى " راتبي " ومتابعة حالة الشكوى.

وأوضحت انه إذا توفرت بطاقة التوقيع الالكتروني عند التسجيل فان ذلك يسمح لصاحب العمل استخدام جميع الخدمات المتوفرة أما اذا لم تتوفر بطاقة التوقيع الالكتروني فان ذلك يجعل الاستخدام محدودا.