مدير أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ يطمئن على صحة عريف في شرطة دبي

أكد اللواء محمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على التواصل مع جميع منتسبيها، وتفقد أحوالهم وظروفهم، وتقديم المساعدة اللازمة، ودمج العاملين من ذوي الإعاقة مع الأصحاء.

مشيرا أن هذا نابع من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا العربية الأصلية، وهذا ما غرسه فينا قادتنا، ممثلة بمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، ونائبه اللواء خميس مطر المزينة، في تقدير موظفيها والعمل على تذليل كل الصعاب والعقبات أمامهم، وتقف إلى جانبهم في كل الظروف والأحوال. جاء ذلك خلال قيام اللواء المنصوري، يرافقه المقدم محمد حمدان بن دلموك، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوكالة، والنقيب بشر سعيد المهيري، رئيس قسم الخدمات، والملازم حسن عيسى، رئيس قسم إدارة الموارد البشرية بالوكالة، بزيارة العريف عبدالله سعيد فريد، للاطمئنان على صحته، والوقوف إلى جانبه بعد العملية الجراحية التي أجراها في العمود الفقري، في تايلاند.