21% انخفاض الجرائم المقلقة في مركز الحميدية بعجمان

تفقد العميد علي عبدالله علوان قائد عام شرطة عجمان يرافقـه العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي نائب القائد العام مركـز شرطـة الحميدية الشامل وذلك ضمن الخطة السنوية للجولات التفتيشية لكافة إدارات ومراكز الشرطة بالقيادة وكان في استقبالهم العقيد علي سعيد المطروشي مدير عام إدارة العمليات الشرطية بالإنابة والرائد غيث خليفة الكعبي رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل بالإنابة وعدد من الضباط.

شرح تفصيلي

واستمع إلى شرح تفصيلي من خلال العرض التقديمي المقدم من الرائد غيث خليفة الكعبي، استعرض فيه الهيكل التنظيمي للمركز وعدد الموظفين ومناطق الاختصاص، ثم تحدث عن الخدمات التي تقدمها المركز في فرع التحقيق والبحث الجنائي وفرع المرور والدوريات وفرع الشرطة المجتمعية، بعدها استعرض الإحصائيات والقضايا الجنائية والحوادث المرورية للنصف الأول من سنة 2013 ومقارنتها بالنصف الأول من سنة 2012، حيث تبين من خلال المقارنة ارتفاع عدد الجرائم بنسبة 4% وانخفاض نسبة الجرائم المقلقة إلى 21% وحقق المركز ارتفاعا في عدد المقبوض عليهم بنسبة 73%، كما شهد المركز ارتفاع عدد الوفيات في حوادث السير إلى 17%.

تفقد

بدأ جولته بتفقد سيارات الشرطة والتأكد من مدى جاهزيتها وصلاحيتها للقيام بمهامها الشرطية والأمنية كما قام بزيارة فرع البحث الجنائي واطلع على سير القضايا وإجراءات تحويل المطلوبين، ثم توجه إلى فرع المرور والدوريات واطلع على إحصائية تسجيل وتجديد المركبات، وإصدار رخصة القيـادة، وإحصائيات الحوادث، كما تفقد فرع الحراسات واطلـع على سير العمل بمكتب التوقيف والإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة في توقيف المتهمين ومدى ملاءمتها وصلاحيتها في استيعاب الموقوفين، ومن ثم تفقد أيضاً مكتب فرع المتابعة والأرشيف واطلع على النظام المعمول بهمـا.

ثم تفقد إدارة مكافحة المخدرات وكان في استقباله الرائد خلفان ناصر السويدي مدير الإدارة بالإنابة وشملت الجولة كافة الأقسام والأفرع واطلع على إحصائية بعدد القضايا والمتهمين وأنواع المخدرات المضبوطة ودور الإدارة في توعية طلبة المدارس والجامعات بأضرار المخدرات. كما اطلع على إجراءات سير العمل والواجبات التي يضطلع بهـا القسم.