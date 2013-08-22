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مدير الكليات بأبوظبي : تجربة التعليم النقال أعطت مؤشرات ايجابية

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مدير الكليات بأبوظبي : تجربة التعليم النقال أعطت مؤشرات ايجابية مدير الكليات بأبوظبي : تجربة التعليم النقال أعطت مؤشرات ايجابية

أكد سلطان حسين كرمستجي مدير كليات التقنية العليا بأبوظبي استعداد فروع الكليات بأبوظبي لبداية العام الدراسي الجديد (2013/2014) وذلك بطرح تخصصات وبرامج جديدة تلبي احتياجات سوق العمل وخطط التنمية ، بالإضافة للتركيز على التدريب والدراسة التطبيقية بشكل أكبر من خلال " التعليم بالممارسة " وذلك من السنة الأولى لالتحاق الطالب بالكلية ،مؤكدا استمرارهم في تطبيق التعليم باستخدام التكنولوجيا النقالة وجاهزيتهم لذلك.

«الآيباد» للجميع

وأشار الى أنه في اطار تطبيق التعليم باستخدام التكنولوجيا النقالة ، فسيتم توزيع أجهزة "الآيباد " على كافة الطلبة الجدد بالكليات ، موضحا أن تجربة الآيباد تركت العديد من المؤشرات الايجابية التي تؤكد مدى فاعلية دمج التقنيات النقالة في العملية التعليمية ، حيث ان النتائج بالنسبة لتطبيق التجربة العام الدراسي الماضي أظهرت ارتفاع مستوى التحصيل العلمي للدفعة التي استخدمت الآيباد مقارنة بالدفعات السابقة ، خاصة في المواد التأسيسية الأساسية كاللغة الانجليزية والرياضيات ، لأن الآيباد جهاز متوفر مع الطالب وجاذب له ويتضمن كافة المواد الدراسية والمواد التفاعلية المتعلقة بها ، بالإضافة الى امكانية التواصل الدائم مع الأساتذة ، كل ذلك زاد من الفترة التي يمضيها الطالب في عملية التعلم وبشكل ممتع بالنسبة له ، فالطالب اليوم يمضي وقتا أطول مع المادة العلمية في ظل وجودها الكترونيا مدعومة بمواد و تطبيقات تفاعلية جاذبة تعزز من فهم الفكرة وتنمي مهارات التفكير لدى الطالب.

التعلم بالممارسة

كما تحدث حول جاهزية كافة اساتذتهم وكذلك البيئة التعليمية بالكلية لدعم عملية " التعلم بالممارسة " التي تركز عليها الكليات من العام الدراسي الماضي، موضحا بأن الكلية تهتم بإدماج طلابها في مشاريع حقيقية وواقعية بحيث يخوضوا تطبيقا عمليا فعليا ينعكس على خبراتهم وإعدادهم المهني للمستقبل ، وليس مجرد التدريب على نماذج أو أفكار غير حقيقية ، وان الاهتمام بالجانب التطبيقي يبدأ منذ التحاق الطالب بالكليات ،وفي هذا المجال ترتبط الكليات بعلاقات وثيقة مع مؤسسات العمل المختلفة لتوفير أفضل الفرص التدريبية لطلابها.

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