«الطرق» تُطلع دائرة الأراضي على تجربة الحضانة

أطلعت إدارة الأصول والممتلكات في قطاع خدمات الدعم الفني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات، وبالتعاون مع إدارة الموارد البشرية والتطوير، وفداً من دائرة الأراضي والأملاك بدبي على أفضل الممارسات والآليات المتبعّة في العناية بأبناء الموظفات من خلال حضانة ( طفلي) التابعة للهيئة، وذلك من أجل تبادل الخبرات في هذا المجال، والتي تأتي انطلاقاً من مبدأ الشراكة الاستراتيجية بين الدوائر الحكومية في إمارة دبي، في حين أطلعت الهيئة بلدية أبوظبي على تجربتها في الممارسات المؤسسية للبنى التحتية والإدارية.

استقبل الوفد عدي الديسي، مدير إدارة الأصول والممتلكات في الهيئة، وممثلون من ادارة الموارد البشرية والتطوير، والذي أكد أهمية التواصل مع الجهات المختلفة في المجتمع وخاصة الشركاء الاستراتيجيين الذين يعتبرون أحد الركائز الأساسية للنجاح والتميز، لافتاً الى أن هذه الزيارة جاءت من أجل اطلاع الوفد على الحضانة الخاصة بالهيئة والتي أنشئت لرعاية أبناء الموظفات خلال فترة الدوام الرسمي.

وتم اصطحاب الوفد الزائر إلى مقر الحضانة حيث تم تقديم عرض مرئي استعرض من خلاله مختلف سير العمل وطبيعة النشاطات والمنهاج الدراسي المطبق، والإجراءات المتبعة من قبل القائمين على الحضانة لتحقيق أرقى معايير السلامة والراحة للطفل، كما تم مناقشة كيفية تجهيز الحضانة بشكل يتناسب مع الأنشطة التي تضمن تعلم الطفل لجميع المهارات اللازمة لدخول المرحلة الأساسية في المدرسة.

وبيّن العرض المرئي دور الحضانة في المشاركة بالمناسبات المجتمعية والخاصة والاحتفالات المتنوعة، إلى جانب التعريف بطرق التعليم المختلفة مثل: التعلم بالرمل، التعلم بالدراجات، اللعب بالمياه، والفن، والعالم الصغير، التي تساهم في تنمية المهارات العقلية والابداعية واللغوية لدى الأطفال.

كما تم تسليط الضوء على السياسة التي تتبعها الحضانة منذ التحاق الطفل بها، وشرح السياسة العامة والقوانين والقواعد للأمهات لضمان تحقيق الأمن والسلامة للأطفال، فضلاً عن تعريف الوفد بعد ذلك على الصالة الرياضية التابعة للهيئة والمجهزة بأحدث المعدات والأجهزة التي تلبي احتياجات الموظفين والموظفات.

وفد البلدية

من جهة أخرى، استقبل قطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية بهيئة الطرق والمواصلات، وفدا من بلدية أبوظبي للاطلاع على بعض الممارسات المميزة للهيئة في عدد من الإدارات ذات الصلة بتجربة البلدية في العمل الحكومي المتطور وهي ؛ الطرق ، وصيانة الطرق ومنشآتها، والخدمات الإدارية، والأصول والممتلكات، وأخيرا إدارة التطوير والأداء المؤسسي.

وحضر اللقاء من هيئة الطرق والمواصلات؛ عبد المحسن يونس، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وشيخة الجرمن، مدير إدارة التطوير والأداء المؤسسي، ونبيل محمد صالح، مدير إدارة الطرق .. ومن البلدية؛ وعيسى مبارك المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية، وسعيد عبيد بن غباش، مدير إدارة التخطيط الحضري قطاع تخطيط المدن - وعدد من مسؤولي وموظفي الجانبين.

وقال عبد المحسن يونس: إن الزيارة تأتي في إطار حرص الهيئة على عقد لقاءات مشتركة لتطوير علاقات الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية بهدف تبادل الخبرات والمعارف في جميع المجالات ذات العلاقة، خاصة أن تجربة الهيئة في العمل الإداري المؤسسي باتت محل جذب اهتمام الكثير على مستوى الدولة، بالداخل والخارج، في ظل الإنجازات المهمة التي تجسدت على أرض الواقع تقودها منظومة من الأداء المتطور وفق أرقى المعايير العالمية.

نظام

استعرضت إدارة الطرق نظام شهادات عدم الممانعة وشروط الموافقة على أعمال البنية التحتية والخدمات، وبرامج تنفيذ المخطط الرئيس لشبكة الطرق، والتنسيق مع دوائر الخدمات، وآلية إدارة المشاريع وتنفيذها. أما إدارة صيانة الطرق ومنشآتها، فقدمت نبذة عن تطبيقات الاستدامة في مشاريع الطرق والبنية التحتية وكيفية اعتمادها، وآليات برمجة مشاريع صيانة الطرق، والنظم المعتمدة حال نقل أصول الطرق والبنية التحتية من المطورين إلى الهيئة.