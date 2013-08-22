«توتال» تدعم الهلال بـ100 ألف درهم

أعلنت شركة شركة توتال أبو البخوش النفطية عن مساهمتها بمبلغ مئة ألف درهم دعما لمشاريع هيئة الهلال الأحمر الخيرية والإنسانية التي تستهدف الفئات الضعيفة والمعوزة داخل دولة الإمارات وخارجها.

وقام عامر يحيى علي الشيخ المدير العام لشركة توتال أبو البخوش بتسليم شيك التبرع، إلى راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية بهيئة الهلال الأحمر بحضور محمد سعيد الرميثي مدير فرع الهلال الأحمر بأبوظبي إضافة إلى تبرعات عينية مقدمة من موظفي الشركة مساهمة منها وكل المنتسبين إليها للمشاريع الإنسانية والإغاثية المتعددة التي ينفذها الهلال الأحمر.

وأشاد المنصوري بالتعاون والشراكة المجتمعية القائمة بين هيئة الهلال الأحمر وشركة توتال أبوالبخوش والتي تدعم كل مشاريع وأنشطة الهيئة الإنسانية لمساعدة الفئات الضعيفة والمعوزة التي يستهدفها الهلال الأحمر بعطائه الإنساني.

وأشار المنصوري إلى أن هيئة الهلال الأحمر وشركة توتال أبو البخوش تحرصان على تحقيق التكافل الإنساني والترابط المجتمعي بين كل أفراد مجتمع دولة الإمارات وتحمل المسؤولية المشتركة تجاه الفئات الضعيفة والمتعففة والمحتاجين بالداخل والخارج.

وأوضح أن توتال أبوالبخوش تعد من الداعمين الرئيسيين لمشاريع وأنشطة الهلال الأحمر الإنسانية التي تنفذها الهيئة في الإمارات وفي العديد من دول العالم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك الذي نحتفل خلاله بيوم زايد للعمل الإنساني تزامناً مع ذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي رسم نهجاً خيرياً وإنسانياً يهدف إلى إرساء وشائج المحبة والسلام بين الجميع.