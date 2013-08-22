«ضمان» تعين بينة العواني رئيسة تنفيذية للشؤون المالية

أقر مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" تعيين بينة العواني في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية.

وبموجب القرار، تتولى العواني ضمن منصبها الجديد مسؤوليات إدارة الشؤون المالية والقانونية، وإدارة اكتتاب بوالص التأمين، وإدارة الموارد والمشتريات.

وصرح خالد عبدالله القبيسي رئيس مجلس إدارة "ضمان": "يأتي تولي بينة العواني منصبها الجديد وانضمامها للطاقم الإداري لـ"ضمان" بفضل ما حققته من إنجازات متميزة وبعد النظر الذي تحلت به طوال فترة عملها مع الشركة، فضلاً عن تفانيها في أداء مهامها الوظيفية. ونحن على ثقة كاملة بامتلاكها المؤهلات والخبرات التي تمكّنها من تولي مسؤولياتها كرئيس تنفيذي للشؤون المالية بكفاءة واقتدار تماشيا مع تطلعات الشركة."

وأضاف القبيسي: "يشكل التطور الذي شهدته مهارات بينة العواني القيادية والإدارية خلال السنوات الأربع الماضية دليلاً ملموسا على نجاح استراتيجية التوطين التي اعتمدتها ضمان كأولوية ضمن خطة عملها للحاضر والمستقبل. ونحن بدورنا سنواصل دعم وتمكين الكوادر المواطنة لتعزيز دورها في قطاع التأمين الصحي المتنامي."

وقبل انضمامها عام 2009 لفريق عمل "ضمان" في موقع مدير إدارة الشؤون المالية، شغلت العواني عدة مناصب قيادية في الإدارة المالية في قطاعات النفط والغاز اكتسبت خلالها خبرة تربو على 15 عاما.

من جانبها أعربت بينة العواني عن اعتزازها بالتكليف، وقالت العواني: "لقد شكل العمل في ضمان على مدى السنوات الماضية تجربة غنية ومثمرة، وأنا فخورة بالعمل مع فريق هذه المؤسسة السبّاقة والمتميزة. وأود اغتنام هذه الفرصة لشكر مجلس الإدارة على ثقتهم الكبيرة ودعمهم لمسيرتي المهنية ومنحي المجال لإثبات قدراتي ومواصلة تطويرها."