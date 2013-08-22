محمد بن راشد: تميز الخدمات انعكاس رقي شعبنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن تميز الخدمات انعكاس لرقي شعب الإمارات وتطوره. والخدمة الحكومية المتميزة هي سعادة للمواطن، وراحة للضيف. وأضاف سموه: ركزنا منذ البداية على تطوير الخدمات ومنافسة القطاع الخاص واليوم نجني ثمرة ذلك.

جاء ذلك في تدوين سموه على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك".

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.. لي عادة بأن أسأل الكثير من ضيوف دولتنا عن انطباعاتهم.. فتأتيني الإجابة بأنهم لاحظوا حسن المعاملة وتميزها منذ لحظة دخولهم، تميز الخدمات هي انعكاس لرقي هذا الشعب وتطوره.. ركزنا منذ البداية على تطوير الخدمات ومنافسة القطاع الخاص واليوم نجني ثمرة ذلك، الخدمة الحكومية المتميزة هي سعادة للمواطن.. وراحة للضيف.. واحترام وتقدير لشعبنا.. وفائدة وخير لاقتصاد بلدنا.

تفاعل

وتفاعل متابعو صفحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، مع تدوين سموه في وسم "من مفكرتي" حيث اعتبروا أن تطور الخدمات التي تقدم في الدولة ورقيها وجودتها ومنافستها لكبرى دول العالم ما كانت لتكون لولا الجهود المخلصة والفكر النير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حيث كتب محمد الأميري :"جهودكم يا شيخ محمد بن راشد هي من قادت دولة الامارات لهذا التميز في الخدمات، ولم تكن هذه الخدمات أن تصل إلى ما وصلت إليه لولا وجود ناس مخلصين".

وأشاد عبد القادر هدود بالتطور الكبير الذي تشهده مطارات الدولة :" طيرانكم و مطاركم كاف يا طويل العمر ، الف ما شاء الله والله اكبر وتستاهلون كل خير على ما قدمتوه لشعبكم المخلص"، وأبدى سعيد الوشاحي إعجابه بتطور الخدمات الصحية في الدولة حيث تزخر الدولة بأكبر المستشفيات العالمية التي تقدم خدمات متطورة .

حيث دون : "الخدمات الصحية المقدمة في الدولة متميزة جداً وهناك في مدينة دبي الطبية توجد مستشفيات عالمية متطورة تخدم أهداف السياحة العلاجية في الدولة فلكم كل الشكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم"، واعتبرت خلود الامارات أن الدولة استطاعت أن تقفز قفزات كبيرة في سلم الخدمات المقدمة وهذا دليل واضح على المتابعة المستمرة من قبل القيادة الرشيدة لمدى تطور الخدمات المقدمة حيث كتبت : "خدمات متميزة تعني حكومة وقيادة تتابع أدق التفاصيل، لكم كل الشكر".