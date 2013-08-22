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مورينيو: مدرب أستون فيلا يذكرني بشبابي عندما كنت أعترض على أي شيء!

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مورينيو: مدرب أستون فيلا يذكرني بشبابي عندما كنت أعترض على أي شيء! مورينيو: مدرب أستون فيلا يذكرني بشبابي عندما كنت أعترض على أي شيء!

لندن (إفي): أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي أن نظيره بول لامبرت مدرب أستون فيلا يذكره بشبابه بسبب اعتراضه على كل شئ.

وحقق مورينيو مع تشيلسي اليوم فوزه الثاني على التوالي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2-1 على حساب أستون فيلا في المباراة المقدمة من الجولة الثالثة.

وعقب الفوز صرح "المدرب الاستثنائي" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "لامبرت يذكرني بنفسي عندما كنت في سنه، كنت أعترض على كل شئ مثله، الآن أعترض فقط على بعض القرارات التحكيمية".

واعترض لاعبو أستون فيلا في الدقائق الاخيرة على لمسة يد لجون تيري داخل منطقة الجزاء لم يحتسبها الحكم، كان من الممكن إدراك التعادل من خلالها.

كما طالبوا بطرد الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، صاحب هدف الفوز، بسبب تدخلاته ضد البلجيكي كريستيان بنتيكي محرز هدف الضيوف الوحيد.

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