أخبار عاجلة

«الجانب المضيء في حياة النازي».. صور نادرة تظهر الوجه الباسم لـ«هتلر» -
الأخبار - موفدة dmc تكشف تفاصيل اللقاءات الرسمية للرئيس السيسى فى الولايات المتحدة -
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة -
علي عبد العال يلتقي رئيس مجلس الشورى العماني في بنجلادش -
بداية اقتصادية لزيارة السيسي إلى واشنطن قبل لقاء ترامب -
ضبط عامل أثناء استخراجه جواز سفر مزورًا بالمنصورة -
تحرير 23 مخالفة تموينية في حملة على أسواق بالشرقية -
محام يستأجر 3 بلطجية لاختطاف مهندس نظم بالفيوم -
لشكها في سلوكها.. أم تقتل ابنتها خنقًا بدمياط -
بتكلفة 6 ملايين جنيه محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. نيمار يقود برشلونة لإحباط فرحة بيا في سوبر إسبانيا

Google+ Print
بالفيديو .. نيمار يقود برشلونة لإحباط فرحة بيا في سوبر إسبانيا بالفيديو .. نيمار يقود برشلونة لإحباط فرحة بيا في سوبر إسبانيا

عادل البرازيلي نيمار لاعب وسط برشلونة نتيجة ذهاب كأس السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد على ملعب فيسنتي كالديرون يوم الأربعاء.

وكان ديفيد بيا مهاجم أتليتكو مدريد المنضم حديثا من برشلونة قد نجح في الانتقام من فريقه القديم بهدف التقدم الذي سجله في الدقيقة 12.

ولكن المنتدب حديثا لصفوف برشلونة، نيمار نجح في التعادل في الدقيقة 68 بعد تسع دقائق فقط من اشتراكه في المباراة.

وفضل تاتا المدير الفني لبرشلونة الإبقاء على نيمار على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 59.

وشهدت المباراة خروج ليونيل ميسي مع بداية الشوط الثاني ونزول سيسك فابريجاس.

افتتح بيا هدفا المباراة بعد ثنائية صنعها بإتقان مع أردا توران الذي أعادها له عالية سددها مهاجم برشلونة السابق في شباك فيكتور فالديز.

وتعادل نيمار بهدف بالرأس بعد عرضية رائعة من إنيستا من الطرف الأيمن.

ويقام لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو معقل برشلونة بطل الليجا الموسم الماضي، ويكفيه التعادل سلبيا أو الفوز بأي نتيجة للتويج بالسوبر الإسباني.

شاهد هدف بيا الأول

شاهد هدف نيمار والتعادل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر

بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر