بالفيديو .. نيمار يقود برشلونة لإحباط فرحة بيا في سوبر إسبانيا

عادل البرازيلي نيمار لاعب وسط برشلونة نتيجة ذهاب كأس السوبر الإسباني أمام أتليتكو مدريد على ملعب فيسنتي كالديرون يوم الأربعاء.

وكان ديفيد بيا مهاجم أتليتكو مدريد المنضم حديثا من برشلونة قد نجح في الانتقام من فريقه القديم بهدف التقدم الذي سجله في الدقيقة 12.

ولكن المنتدب حديثا لصفوف برشلونة، نيمار نجح في التعادل في الدقيقة 68 بعد تسع دقائق فقط من اشتراكه في المباراة.

وفضل تاتا المدير الفني لبرشلونة الإبقاء على نيمار على مقاعد البدلاء حتى الدقيقة 59.

وشهدت المباراة خروج ليونيل ميسي مع بداية الشوط الثاني ونزول سيسك فابريجاس.

افتتح بيا هدفا المباراة بعد ثنائية صنعها بإتقان مع أردا توران الذي أعادها له عالية سددها مهاجم برشلونة السابق في شباك فيكتور فالديز.

وتعادل نيمار بهدف بالرأس بعد عرضية رائعة من إنيستا من الطرف الأيمن.

ويقام لقاء العودة يوم الأربعاء المقبل على ملعب كامب نو معقل برشلونة بطل الليجا الموسم الماضي، ويكفيه التعادل سلبيا أو الفوز بأي نتيجة للتويج بالسوبر الإسباني.

شاهد هدف بيا الأول

شاهد هدف نيمار والتعادل